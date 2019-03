Promoção no Twitter vai dar três ingressos para Lollapalooza 

Palco do festival de música Lollapalooza em 2017 Foto: Serjão Carvalho/ Estadão

A marca de salgadinhos Doritos está promovendo uma promoção para dar três ingressos para o Lollapalooza 2019 no Brasil, que vai ocorrer de 5 a 7 de abril.

A apresentadora Titi Müller vai escolher as três melhores "loucuras" de fãs por um ídolo.

Além do ingresso para um dos três dias do Lolla, os escolhidos também poderão se hospedar no hostel temático de Doritos, na Vila Mariana, em São Paulo.

Para participar, é preciso responder até domingo, 24 de março, ao tuíte da marca patrocinadora do festival.

Fã que é fã tem aquela história de amor com o seu ídolo. Chegou a hora desse sacrifício ser reconhecido... com ingressos para o #LollaBr. Conta sua história BOLD nesse tweet usando #PlayForTheBold que iremos selecionar as 3 melhores com a @titimuller infos https://t.co/cN53uHEhyC pic.twitter.com/bfJCYyXcfW — Doritos® (@doritosbrasil) 20 de março de 2019

A campanha #PlayForTheBold quer incentivar os internautas a interagirem com as bandas do line up do festival pedindo shows a altura dos sacrifícios feitos pelos fãs.

Uma dica: mesmo se você não quiser participar da promoção, vale dar um pulinho na rede social para ver as os relatos dos fãs. Titi Müller terá trabalho para selecionas os vencedores Como diria Luciano Huck: "loucura, loucura, loucura"!