Projeto traz lives contando histórias com interpretação em Libras

Lives serão feitas semanalmente, toda quinta-feira às 15h Foto: Pixabay / Tumisu

O projeto Quintal da Evoluir irá realizar toda quinta-feira, às 15h, uma live para contar histórias infantis com interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais). O objetivo da ação é permitir que as crianças tenham contato com o universo lúdico, garantindo a acessibilidade para aqueles com alguma deficiência auditiva.

As histórias serão contadas Thayame Porto, e terão a presença da intérprete de Libras Beatriz Crittelli Amado. Os livros escolhidos são da editora Evoluir.

As lives, que buscam ajudar no desenvolvimento das crianças por meio de histórias durante a quarentena, serão feitas na conta no Instagram da Evoluir, que pode ser acessada clicando aqui.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

“Nossa missão sempre foi desenvolver atividades educativas que estimulem o interesse pela descoberta e a vontade de aprender. Isso se tornou ainda mais importante no momento em que estamos vivendo. O Quintal da Evoluir vem justamente para oferecer esse momento prazeroso em família e de forma inclusiva, para que todos os públicos possam desfrutar desse momento”, afirmou a Sócia-Diretora da Evoluir, Patricia Monteiro.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais