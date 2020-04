Projeto oferece comida gratuita para pessoas que não podem pagar

O projeto conta atualmente com três pontos de distribuição na cidade. Foto: Padaria Dolci Nonna / Divulgação

Com o objetivo de ajudar pessoas que não possuem condições de pagar por alimentos em meio à pandemia do novo coronavírus, o projeto Padaria do Amor oferece comida gratuita diariamente para quem precisa. A iniciativa é realizada em Goiânia, e começou no domingo, 5.

O projeto foi idealizado por Mariana Araújo e sua família, que são donos da padaria Dolci Donna. “Antes já doávamos diariamente para igrejas e pessoas que passavam na padaria. No domingo estávamos organizando cestas básicas quando pensamos em ir além e ajudar mais pessoas”, comenta Mariana, em entrevista para o E+.

Com isso, a Padaria do Amor foi criada para ajudar as pessoas a ter acesso ao “pãozinho de cada dia”. Atualmente ela conta com três pontos de distribuição espalhados pela cidade, que funcionam na parte da manhã e contam com a faixa que identifica o projeto e a mesa com os pães, e o objetivo é chegar a dez pontos de distribuição.

Além dos recursos próprios da padaria, o projeto tem recebido doações de pessoas interessadas em ajudar, e conta com o apoio de outros projetos vinculados à igreja católica. Para ajudar, é possível entrar em contato com os responsáveis pelos números (62) 9866-1661 ou (62) 3249-6407, e também pela conta de Instagram da padaria.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus