Projeto Loja Vazia incentiva doações para crianças e jovens em SP

Cabides, manequis e prateleiras vazias convidam visitantes de shopping em São Paulo a doarem roupas, livros e brinquedos. Foto: Morumbi Town Shopping/Divulgação

Você chega a uma loja de shopping e se depara com cabides, prateleiras e manequins vazios. Em uma das paredes do espaço, um convite: "Preencha a loja com suas doações e ajude quem mais precisa". Essa é a proposta do projeto Loja Vazia, que ocorre no Morumbi Town Shopping, na zona sul de São Paulo, até o dia 20 de setembro.

O estabelecimento vazio aceita doações de roupas, livros e brinquedos, além de acessórios e calçados de todos os tamanhos. Os itens são recolhidos frequentemente a fim de manter o ambiente sempre pronto para receber novas contribuições.

Tudo o que for arrecadado será doado para a Casa do Zezinho, uma organização social sem fins lucrativos que oferece oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens que vivem em situação de alta vulnerabilidade social.

Itens arrecadados pelo projeto Loja Vazia, no Morumbi Town Shopping, serão destinados a organização social que atende crianças e jovens. Foto: Morumbi Town Shopping/Divulgação

A loja fica aberta durante todo o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos.

"O shopping tem papel fundamental na conscientização e no incentivo a projetos sociais, por ser um ambiente de fácil acesso a todos. A proposta inovadora com certeza servirá de motivação para os visitantes com o intuito de ajudar a quem mais precisa", comenta Luiz Milanello Filho, superintendente do Morumbi Town Shopping.

A ação ocorre no primeiro piso do empreendimento, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, 5930, na Vila Andrade, zona sul da capital paulista.

'Casa de roupas' recebe doações na zona norte de SP

O projeto Loja Vazia ganhou uma versão mais simples e destinada a moradores de rua no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Em agosto, o E+ contou a história por trás de uma 'casinha de roupas' construída pelo marceneiro Sérgio de Oliveira, de 57 anos.

A concentração de moradores de rua e comunidades pobres na região onde ele mora incentivou o homem a ajudar os necessitados. "Minha família sempre fará o bem", disse à reportagem. Confira a história completa aqui.