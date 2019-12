Projeto gratuito ensina técnicas de defesa pessoal para mulheres

Primeira turma do 'Projeto Segunda Força', que trabalha o ensino de técnicas de autodefesa e inteligência emocional Foto: Instagram / @segunda_forca

O Projeto Segunda Força foi criado com o objetivo de prevenir casos de violência contra a mulher a partir de aulas sobre defesa pessoal e inteligência emocional. A iniciativa, lançada este ano, é promovida pela Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar (Defenda PM).

Gratuito, o projeto foi idealizado pelo tenente da polícia militar Henrique Velozo, que atualmente estuda na Escola de Educação Física da Polícia Militar, apoiadora do projeto.

O oficial atua como um dos instrutores ao lado das também tenentes Camila Fernandes e Ana Rejani. Todos possuem experiência na área de artes marciais.

A primeira turma iniciou as aulas no dia 31 de novembro, com outros três encontros em dezembro, nos dias 7, 14 e no próximo 21. Cada um tem duração de oito horas e meia, totalizando 34 horas de ensino.

As aulas dividem-se entre técnicas de autodefesa e de inteligência emocional. "A ideia é reduzir ansiedade, estresse, medo. Fazemos simulações para garantir que elas [as alunas] tenham um controle para aplicar as técnicas [de autodefesa] de forma correta. A inteligência emocional é tão importante quanto a técnica", explica o tenente Velozo.

O desenvolvimento de inteligência emocional, parte do projeto, é essencial para colocar em prática as técnicas de autodefesa Foto: Instagram / @segunda_forca

O policial destaca que várias alunas comentaram que empregaram os conceitos das aulas de inteligência emocional na vida cotidiana, desde o ambiente familiar até o de trabalho.

A inscrição e as aulas são gratuitas, e as vagas para a próxima turma, cujas aulas começarão em março de 2020, serão abertas entre janeiro e fevereiro pelo Instagram do projeto. Todas as aulas ocorrem na Academia de Educação Física da Polícia Militar de São Paulo, localizada na Avenida Cruzeiro do Sul, 548, no Canindé.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais