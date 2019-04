Projeto expõe contraste entre pichações de banheiros masculinos e femininos: violência x empatia

Mensagens positivas costumam aparecer mais em banheiros femininos que masculinos. Foto: Iasha Salerno

Frases que incitam crimes como assassinato, racismo, homofobia e estupro são comuns nas paredes de banheiros públicos masculinos. Pensando nisso, Lucas Pardal, 26 anos, e Iasha Salerno, 25 anos, resolveram registrar o que as pessoas têm escrito nesses ambientes, e identificaram que há uma diferença muito grande entre as pichações feitas por homens e mulheres.

Segundo a dupla de fotógrafos, a maioria das frases nos toaletes masculinos tinha um teor de violência sexual, menosprezo e chacota, enquanto que nos femininos predominavam mensagens de apoio, autoestima, carinho e respeito.

"Esse contraste escancara a mentalidade agressiva e pornográfica de muitos homens. As pichações mostravam desenhos de pênis e vagina e outras coisas ligadas ao sexo. É muito comum a objetificação do corpo da mulher. Isso assusta", relata Iasha.

O pênis e a violência

A psicóloga Janaína Leislão, que falou recentemente ao E+ sobre masculinidade tóxica, explica que essa forma de demonstrar agressão se dá porque muitos homens são criados desde a infância ouvindo xingamentos que associam o pênis à violência. Isso porque expressões como "pau", "cacete" e "porrada" fazem alusão ao órgão masculino e ao sêmen.

"Os nomes dados ou relacionados a essa parte do corpo são sempre usados para coisas que podem machucar", afirma. "O maior medo de um homem é entrar na cadeia e ser estuprado, virar o que chamam de 'mulherzinha', definição que muito deles desprezam e dizem aos outros todos os dias".

Diante disso, Pardal acredita que garotos são condicionados desde cedo à ideia de ofender os outros para mostrar força e poder. Por outro lado, moças foram no sentido oposto das ofensas e demonstraram empatia entre elas: "Você está linda hoje", "mulheres são dignas de todo respeito e cuidado" e "não abaixem a cabeça para nenhum homem".

Discutir sentimentos

Iasha conta que costuma sentir uma energia boa ao ler as frases de apoio quando está nesses banheiros, mas lamenta o fato de isso não ser possível para o seu amigo, que se depara com mensagens violentas e depreciativas. "Para muitos homens é difícil chorar, explorar os sentimentos e verbalizá-los. É natural entre as mulheres compartilhar emoções mais profundas", afirma. "Os meninos não falam muito sobre isso para sustentar a imagem do homem certo, do macho que suporta tudo", completa.

Pela legislação brasileira, a pichação de um patrimônio público ou privado é considerada crime.

Veja abaixo outras fotos tiradas pela dupla.

Frase de apoio em banheiro feminino. Foto: Iasha Salerno

Frase de banheiro masculino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no interior de São Paulo. Foto: Lucas Pardal

Conselho pichado em banheiro feminino. Foto: Iasha Salerno