Projeto cria hijabs para bonecas e doa renda para iniciativas multiculturais 

Hijabs para bonecas são vendidos por seis dólares Foto: Instagram/ For Good

Uma iniciativa norte-americana criou hijabs para Barbies para estimular a diversidade e lutar contra estigmas negativos. O Hello Hijab vende os lenços típicos muçulmanos por seis dólares e toda renda é revertida para comunidades multiculturais sem fins lucrativos.

O projeto faz parte da For Good, uma pequena organização social em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O objetivo deles é ajudar pessoas marginalizadas no país, como a comunidade muçulmana.

De acordo com o site, o Hello Hijab acredita que, apesar de as pessoas serem diferentes e terem crençs diferentes, as características em comum devem ser mais fortes. "Nós lutamos por um mundo onde todos vivam e amem juntos".

Em entrevista ao Mashable, Gisele Fetterman, uma das criadoras do projeto, diz que a ideia surgiu ao ver as bonecas de sua filha, Grace. Ela percebeu que nenhuma delas parecia com as mães e avós de suas amigas muçulmanas e que não é fácil encontrar brinquedos assim no mercado.

"Acho que meninos e meninas deveriam ter acesso a isso [hijab para bonecas] para se familiarizar com pessoas que são diferentes deles e que tem crenças diferentes", diz.

Ela decidiu compartilhar a ideia com sua amiga Safaa Bokhari, que é muçulmana, e, juntas, elas idealizaram o projeto. Os pedidos podem ser feitos pelo site.

"While on a bus with my 8 year old daughter today, she spotted a woman wearing a hijab and ran up to her with excitement to tell her she had a doll who was beautiful just like her." #hellohijab