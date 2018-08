Professora escreve carta para ajudar pais que perderam os filhos ainda crianças

O jardim de infância é uma fase de muito aprendizado para crianças. Foto: Unsplash / @zhenhappy

Rachel Whalen é uma professora do jardim de infância e blogueira. Em seu site, ela conta que começou a escrever após ter várias gestações complicadas e frustradas, incluindo um bebê que já nasceu morto. Para ajudar outras pessoas que também perderam seus filhos jovens, Rachel publicou uma carta emocionante.

“Bem-vindo ao jardim de infância! Meu nome é Sra. Whalen e eu serei sua professora. Estou ansiosa para guardar seu lugar em minha sala de aula esse ano. Mesmo que você não possa comparecer fisicamente, eu vou sentir sua presença na minha sala de aula todos os dias”, introduziu.

Ao longo da carta, ela comenta o que ensinará em suas aulas: o som das letras, plantas, animais, descobertas científicas, artistas famosos, entre muitos outros assuntos que serão base para o aprendizado da criança.

Na publicação do site, ela acrescenta que pensou nos pais que, assim como ela, perderam seus filhos. “Eu imaginei as famílias que deveriam estar recebendo cartas de novas professoras, mas ao invés disso, estão recebendo mais uma dose de desgosto em uma marca que seu filho não alcançou”, explica.

Em outra parte da carta, ela escreve: "Eu sei o quanto seus familiares gostariam que você estivesse aqui para compartilhar todas as alegrias do jardim de infância com eles. Eles querem que você entre em sua nova sala de aula, te ajudar a colocar a mochila e escutar sobre o seu dia. Por favor, sabiam quem, não importa o quão cheia a nossa sala esteja, você sempre será lembrado. Então, no primeiro dia de aula, por você, mande um pouco de amor para aqueles que estão sentindo sua falta. Eles vão fazer o mesmo por você. Eu estou muito honrada de ter você na minha sala".