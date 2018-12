Professora é afastada após contar que Papai Noel não existe

Papai Noel (imagem ilustrativa). Foto: Pixabay / @Free-Photos

Uma professora que contou aos seus alunos que um dos principais símbolos do Natal para as crianças, o Papai Noel, não existe, foi afastada de suas funções em uma escola na cidade de Montville, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O caso ocorreu na quinta-feira, 29 de novembro, segundo informou o site NJ.com. "Ao longo do dia, uma professora substituta aparentemente anunciou à classe que o Papai Noel não era real", afirmou o diretor da escola, Michael J. Raj.

A superintendente escolar de Montville, Rene Rovtar, afirmou estar "consternado e desanimado pelo incidente". Na última terça-feira, 4, ela afirmou que a professora já havia sido afastada da escola.

A professora, que não teve sua identidade divulgada, mas já trabalhava há alguns anos na escola, retrucou um aluno da 1ª série que tinha dito que o Papai Noel seria real.

Na sequência, ela ainda respondeu perguntas de outros estudantes, negando a existência do Coelhinho da Páscoa e da Fada do Dente.

Os pais dos alunos, que em sua maioria têm entre 6 e 7 anos de idade, não gostaram nem um pouco da atitude da professora, e o caso ganhou repercussão nas redes sociais.

"Muitos de nós, pais, estamos fazendo um controle de danos desde que as crianças voltaram da escola para casa", escreveu uma das mães, Lisa Simek, em seu Facebook.