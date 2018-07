Professora de Harvard indica que cães sonham com seus donos

Foto: Reprodução / Pixabay

A psicóloga Deirdre Barrett, que leciona a disciplina Psicologia Clínica e Evolucionária na Escola Médica de Harvard, deu uma entrevista sobre sonhos de animais à revista People.

"Humanos sonham sobre as coisas que lhes interessam no cotidiano, apesar de mais visuais e menos lógicas. Não há razão para pensar que os animais são diferentes. A partir do ponto em que os cães são extremamente ligados a seus donos humanos, é provável que seu cachorro esteja sonhando com a sua cara, seu cheiro, e te alegrar ou te provocar", afirmou Deirdre.

A "descoberta" gerou grande repercussão na internet, e donos de bichinhos estão animados e emocionados com a possibilidade de que seus cães estejam sonhando com seus donos.

Confira algumas das reações abaixo:

When you learn dogs probably dream about their owners and think about your own dog dreaming about you pic.twitter.com/Nigg7Mcm35 — Anya Crittenton (@anyacrittenton) 20 de outubro de 2016

if I wake up and my dog is in the room I'll be crying because I know he could be dreaming about me — Rebecca. (@stopitrebec) 21 de outubro de 2016