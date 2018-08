Professora cria crachás com permissões para os alunos com foto de Cardi B

Professora fez crachás de permissão para alunos usando foto de Cardi B quando criança. Foto: Facebook/Rebecca.cheyenne

A professora britânica Rebecca Newby, que dá aulas na Watson Chapel Junior High Campus em Arkansas, nos Estados Unidos, é fã de Cardi B – e levou essa admiração para a escola: ela criou crachás para os alunos com uma foto da rapper quando criança, com permissões para ir ao banheiro e outras atividades.

"A senhora Newby disse que eu posso ir à biblioteca", "a senhora Newby disse que eu posso ir ao banheiro", "a senhora Newby disse que eu posso ir para a enfermaria" são alguns dos crachás com permissões que ficam pendurados na sala de aula. Quando os alunos ganham as permissões, devem pegar o crachá correspondente.

A foto de Cardi B quando criança viralizou há alguns meses e virou um meme, com os escritos: "Minha mãe disse que todos vocês têm que brincar comigo", e a imagem foi compartilhada pela própria Cardi. Rebecca Newby viu o meme e começou a usar a frase "minha mãe disse" em sala de aula, e depois começou a mudá-la falando "a senhora Newby disse...". Então, isso virou os passes para os alunos.

"Eles amaram! Eles riram e usaram no primeiro dia de escola. Meus ex-alunos viram as fotos dos crachás em meu Instagram e comentaram coisas como: 'Ah, eles vão adorar!'", disse a professora ao Good Morning America, da ABC. Rebecca publicou as fotos nas redes sociais e a postagem viralizou. "Eu trabalho em uma escola incrível e, lá, a maioria de nós [professores] tenta se relacionar com os alunos de diversas maneiras. Eu fico feliz que o mundo pôde ver ao menos uma das coisas boas que acontecem em minha sala de aula", comemorou.

O meme original abaixo: