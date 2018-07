Professor toca violão enquanto alunos se escondem de tiroteio no Rio; assista

Estudantes da rede municipal do Rio vão para o corredor para se proteger de troca de tiros Foto: Facebook/ Cesar Benjamin

Um vídeo que já tem mais de 2,3 mil compartilhamentos mostra crianças sentadas em um corredor da escola cantando alegremente. As imagens poderiam de uma festa ou momento de recreação, mas segundo uma publicação no perfil no Facebook de Cesar Benjamin, secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, um professor está distraindo os alunos que tiveram que sair das salas de aula para se proteger de um tiroteio. O post foi publicado nesta sexta-feira, 26, às 20h17.

Assista ao vídeo:

Na publicação, o secretário afirma que a situação ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Roberto Morena, na comunidade de Três Pontes, em Paciência. No entanto, ainda não foi identificado quem é o homem que está tocando violão.

"São esse heróis que seguram a rede. São eles que me inspiram e me dão força para prosseguir", escreve Benjamin.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro confirmou a veracidade do vídeo.