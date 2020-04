Professor se veste como Homem-Aranha para animar crianças durante quarentena

O professor Jason Baird vestido como Homem-Aranha durante período de quarentena na cidade de Stockport, na Inglaterra. Foto: Phil Noble / Reuters

A cidade de Stockport, no norte da Inglaterra, tem um novo herói na batalha para entreter as crianças durante o isolamento do coronavírus: o Homem-Aranha. Jason Baird, professor de artes marciais de 34 anos, passou a usar o uniforme do super-herói da Marvel em sua caminhada diária - e não se esquece dos saltos acrobáticos e das cambalhotas.

Depois de trocar o horizonte imponente de Nova York pela pequena Stockport, uma cidade conhecida por sua tradição na fabricação de chapéus, o Homem-Aranha parou em uma escola primária nesta quarta-feira e adotou a famosa pose agachada do heróis para acenar para as crianças.

"Só vou à Co-op e já volto", disse Baird sobre sua rota, referindo-se ao mercadinho local. Após a visita à escola, Baird fez uma selfie com um policial, um contraste com seu equivalente nova-iorquino, que às vezes tem um relacionamento tenso com as autoridades.

O professor Jason Baird vestido como Homem-Aranha durante período de quarentena na cidade de Stockport, na Inglaterra. Foto: Phil Noble / Reuters

O professor Jason Baird vestido como Homem-Aranha durante período de quarentena na cidade de Stockport, na Inglaterra. Foto: Phil Noble / Reuters

O professor Jason Baird vestido como Homem-Aranha durante período de quarentena na cidade de Stockport, na Inglaterra. Foto: Phil Noble / Reuters

O professor Jason Baird vestido como Homem-Aranha durante período de quarentena na cidade de Stockport, na Inglaterra. Foto: Phil Noble / Reuters