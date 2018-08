'Procura-se': Polícia de Louisiana, nos EUA, emite mandado de prisão para Elsa de 'Frozen'

Elsa, de 'Frozen'. Foto: Reprodução de cena/Disney

O departamento de Polícia de Slidell, Louisiana, nos Estados Unidos, emitiu um cartaz de 'procura-se' para a princesa Elsa, de Frozen – Uma Aventura Congelante.

O panfleto, na verdade, é uma brincadeira sobre a onda de frio que atinge o país há algumas semanas – chegou a nevar na Flórida após 30 anos.

"Procurada: o DP de Slidell registrou um mandado de prisão para a rainha Elsa de Frozen. Como você pode ver pelo tempo, ela é uma menina muito perigosa. Lidem com ela com cuidado!", escreveu o departamento de Polícia no Facebook.

A imagem, na verdade, é antiga: foi criada pela Polícia de Harlan há alguns anos, durante outro inverno rigoroso, e foi utilizada agora pelo departamento de Slidell.