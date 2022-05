Procon pedirá reunião com Eventim para esclarecer esgotamentos em shows de Coldplay e Avril Lavigne

Shows da banda Coldplay e da cantora Avril Lavigne em São Paulo esgotaram em minutos. O Procon quer marcar uma reunião presencial com os representantes da Eventim, empresa responsável pela distribuição de ingressos, para esclarecer o que aconteceu. Foto: REUTERS/Christopher Pike e AP/Nathan Denette

*Matéria atualizada às 20h20

O Procon quer marcar uma reunião presencial com a empresa de eventos Eventim para esclarecer o esgotamento relâmpago nos shows da banda Coldplay e da cantora Avril Lavigne no Brasil.

A organização já havia notificado a empresa em abril, quando os ingressos para as apresentações do grupo britânico em São Paulo acabaram em minutos. Ao Estadão, o Procon informou que não considerou a resposta da empresa satisfatória.

Nesta segunda-feira, 16, a situação se repetiu com o show de Avril Lavigne no Espaço das Américas, que esgotou em cerca cinco minutos.

De acordo com o orgão de defesa do consumidor, diversos relatos e reclamações foram recebidos após a abertura das vendas.

O Estadão entrou em contato com a Eventim e eles informaram que os "questionamentos tratam-se de um procedimento bastante regular e que não existem questões complexas envolvidas. Todas as informações já foram e seguirão sendo prestadas de acordo com as solicitações do Procon".

Leia a nota enviada pelo Procon:

O Procon-SP convocará reunião presencial com representantes da empresa Eventim Brasil em razão de reclamações feitas por consumidores referentes à comercialização de ingressos para shows – principalmente o rápido esgotamento das entradas. No mês passado a empresa já havia sido notificada para explicar os problemas na venda para os shows da banda Coldplay. A resposta enviada não atendeu aos questionamentos do Procon-SP. Nesta semana, novas reclamações, agora em relação ao show da cantora Avril Lavigne.

Os shows do Coldplay ocorrem nos dias 15, 16, 18 e 19 de outubro, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. Já Avril Lavigne se apresenta em 7 de setembro na capital paulista. Todos os ingressos estão esgotados.

A cantora e a banda também têm apresentações marcadas no Rock in Rio nos dias 9 e 10 de setembro, respectivamente.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais