Primeiro vídeo do YouTube comemora 13 anos

Plataforma de compartilhamento de vídeos comemora 13 anos Foto: geralt/Pixabay

O primeiro vídeo publicado na história do YouTube comemorou 13 anos no dia 23 de abril. A publicação, uma sequência de 18 segundos feita por Jawed Karim, co-fundador da rede, foi postada logo após o domínio do site ter sido declarado oficialmente da empresa.

Pelos padrões atuais do site, o vídeo "Me at the Zoo" ("Eu no Zoológico", em tradução livre) é bastante maçante, com Karim falando para a câmera em frente ao recinto dos elefantes.

Desde então, mais de 48 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo, que permanece como a única publicação no canal do empresário - fundador também da Youniversity Ventures, que investe em startups com produtos inovadores. Assista: