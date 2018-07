Primeiro ‘programa’ de computador é leiloado por R$ 465 mil

Um livro contendo o primeiro programa de computador, escrito por Ada Lovelace em 1842, foi leiloado na Inglaterra Foto: Wikimedia

Um livro que contém o primeiro programa de computador na história da humanidade foi leiloado na Inglaterra por 95 mil libras (cerca de R$ 465 mil) no sábado, 21. Escrito por Ada Lovelace, filha do poeta Lorde Byron, em 1842, a série de cálculos feita pela inglesa trazem a possibilidade de se fazer uma calculadora eletrônica.

A primeira edição de Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, Esq. é um livro raro - só existem seis primeiras edições restantes no mundo - e traz um conjunto de suposições escritas pelo engenheiro Charles Babbage, entre uma delas o trabalho de Ada, que expandiu um artigo teórico escrito alguns anos antes pelo matemático italiano Luigi Menabrea.

“Ela escreveu um programa para calcular equações complexas envolvendo números de Bernoulli”, disse Ursula Martin, biógrafa de Ada Lovelace, para o jornal The Guardian. “Isso mostra como um computador poderia ter ajudado os pesquisadores lá no século 19”, continuou.

Não foi divulgado pela casa de leilões Moore Allen & Innocent quem foi a pessoa que deu o lance mais alto pelo livro, que conta com um autógrafo de Ada.

Veja abaixo uma foto do livro.