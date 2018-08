Primeiro-ministro da Tailândia coloca tótem de papelão com sua imagem para responder a jornalistas

Primeiro-ministro de papelão: tótem de Prayuth Chan-ocha, líder da Tailândia, substituiu o político em coletiva de imprensa. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Cansado de responder às perguntas de jornalistas, o primeiro-ministro da Tailândia, Prayuth Chan-Ocha, teve uma ideia bastante controversa: na última segunda-feira, 9, ele colocou um tótem de papelão com sua imagem segurando um microfone na sala de imprensa da Casa do Governo.

"Qualquer um que deseje tirar fotos e fazer perguntas sobre política ou conflitos, que perguntem a ele", disse Prayut a todos os presentes antes de se despedir com uma saudação e ir em direção ao seu escritório. Os jornalistas e fotógrafos presentes ficaram sem palavras durante alguns minutos.

Essa, porém, não é a primeira vez que Prayut brinca com a imprensa desde que entrou no poder, mediante um golpe de Estado em 22 de maio de 2014. Ele já chegou a ameaçar executar qualquer jornalista que criticasse seu governo, em uma "brincadeira".

Prayut, chefe do exército tailandês entre 2010 e 2014, anunciou no último Natal que, por mais que lamentasse, deixou de ser um militar para se converter em um político. Os analistas interpretaram o anúncio como a confirmação de que ele quer seguir no cargo e que vai concorrer nas eleições que ele prometeu realizar em novembro deste ano, para reestabelecer a democracia no país.

A Tailândia já passou por 20 golpes de Estado ou tentativas desde que a monarquia absoluta foi abolida, em 1932. Os dois últimos foram em 2006 e 2014.

Primeiro-ministro de papelão: crianças posam ao lado de tótem de Prayuth Chan-ocha, líder da Tailândia. Foto: Dailynews via Reuters