Primeiro McDonald's da URSS comemora 30 anos com preços de 1990

O primeiro McDonald's da União Soviética, inaugurado em Moscou em 1990, esta semana celebrará suas três décadas de

vida com preços que tinham seus hambúrgueres na época do abertura de loja.

No dia do aniversário, 31 de janeiro, o Big Mac na histórica cadeia de lojas na Praça Pushkin, em Moscou, custará apenas 3 rublos, cerca de R$ 0,20. Atualmente, em dias normais, o lanche é vendido por mais de 100 rublos, em média R$ 6,70, de acordo com documento publicado no site do McDonald's Rússia.

A multinacional americana abriu sua primeira loja no União Soviética em 31 de janeiro de 1990, com uma grande expectativa do

público. No dia de abertura do McDonald's em Moscou, o estabelecimento de fast food foi visitado por cerca de 30 mil pessoas.

Os cidadãos soviéticos formaram longas filas para estar entre primeiros clientes da rede, embora o tempo aguardando pedidos fosse estendido por várias horas.

Em 2014, a loja na Praça Pushkin fechou suas portas durante dois meses por ordem das autoridades sanitárias russas, para reabrir após a eliminação das infrações detectadas.