Primeiro mangá da ‘Turma da Mônica’ será lançado em julho

Primeira edição do mangá da 'Turma da Mônica', que será lançado em julho de 2019. Foto: Instagram/@turmadamonica

O planeta Terra está se tornando um local inabitável. Por isso, o ‘Instituto Astro de Exploração Especial’ recruta alunos com 12 anos de idade para estudar planetas e luas, conhecer alienígenas e caminhar em uma sala com gravidade zero.

Essa é a proposta do primeiro mangá da ‘Turma da Mônica’, mais uma superprodução de Mauricio de Sousa. A edição histórica será lançada em julho.

A publicação inaugura o selo Mangá MSP, da Mauricio de Sousa Produções, e funcionará como uma série de TV, organizada por temporadas. A Panini é a responsável pela distribuição da obra ‘Turma da Mônica - Geração 12’.

Muitos internautas demonstraram ansiedade com o lançamento. Outros chamaram atenção para a aparência dos personagens da turminha, sobretudo o Cebolinha, que surge na capa da primeira edição do mangá com muito mais do que apenas ‘cinco fios’ de cabelo. Confira.