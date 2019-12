Primeira Unidade de Pronto Atendimento Animal de São Paulo é inaugurada em Mauá

Unidade vai atender animais de estimação de famílias de baixa renda em Mauá, em São Paulo. Foto: Pixabay

Os animais de estimação de famílias de baixa renda em Mauá, no Estado de São Paulo, poderão ser socorridos em uma nova Unidade de Pronto Atendimento Animal inaugurada neste sábado, 7.

A UPAA será a primeira do Estado com esse perfil de atendimento. Serão oferecidos atendimentos clínicos gratuitos a cachorros e gatos no bairro Vila Bocaina.

O objetivo é fazer com que as famílias consigam levar seus bichinhos para tratamentos veterinários. “Sou apaixonado pelos animais e quem me conhece sabe dos meus cães Sara, Thor, Jack e Favela. É uma relação de lealdade, fidelidade, amor e carinho, sem nunca pedir nada em troca. Mas sempre penso em como retribuir a esse amor e imagino como as pessoas também querem o mesmo”, escreveu o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi, nas redes sociais.

A Unidade de Pronto Atendimento Animal funcionará na rua Almirante Tamandaré, 191, em Mauá.