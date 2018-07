Primeira palavra de garotinho com dificuldades de fala é 'Google'

Logotipo do Google Foto: Pixabay / 422737

Você lembra qual foi sua primeira palavra? "Papai"? "Mamãe"?

Um garotinho que possui um "significativo déficit de linguagem em recepção e expressão" falou pela primeira vez, e a palavra 'escolhida' foi "Google". Isso mesmo, o site de buscas e uma das empresas mais influentes do mundo. "Resumidamente, ele não fala. Em geral. Zero palavra", disse o pai, Patrick Crispen.

De acordo com o site Mashable, o fato ocorreu porque a família possuía um Google Home, aparelho eletrônico da marca que a mãe utilizava para reproduzir sons de animais, como miados de um gatinho, para brincar com o menino. Para ser ativado pela voz, porém, sua mãe costumava sempre dizer "Okay, Google".

Confira o vídeo abaixo: