'Pride Gaming no Facebook': Samira Close, Rebeca Gamer e Malena comandam evento LGBT

As gamers Samira Close, Rebeca Gamer e Malena, que vão comandar o 'Pride Gaming no Facebook' Foto: Elson Souza

Pelo terceiro ano consecutivo, Samira Close comanda o 'Pride Gaming', evento online realizado pelo Facebook Gaming no Mês do Orgulho LBGTQI+.

O evento virtual ocorre neste domingo, 20, e trará entrevistas, gameplays e uma celebração exclusiva no universo do jogo GTA V.

Rebeca Gamer e Malena também participam desta edição como apresentadoras. "O Facebook Gaming leva entretenimento e diversão para mais de 200 milhões de pessoas que assistem a jogos ao vivo na plataforma todos os meses. O Pride Gaming é um momento de celebração, mas também uma oportunidade de ampliar a voz e empoderar a comunidade LGBTQI+ no universo gamer, assim como seus aliados", afirma o gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta.

Ao longo de três horas, o 'Pride Gaming no Facebook' falará sobre diversidade, informação e gameplay. A partir das 20h, a celebração será transmitida pelas Páginas das Gamers e do Facebook app no Facebook.

Samira e Malena receberão mais de 20 convidados e membros da comunidade, incluindo criadores, celebridades e gamers. Entre os assuntos abordados no evento, estão: 'Arte Drag - Identidade e Representatividade', 'Comunidade Gamer e pessoas LGBTQI+', 'Cúmplices no Jogo e na Vida - a importância de achar aliados'.

"A minha expectativa é que a gente possa mostrar o quanto nossa comunidade tem crescido na indústria de games e abrir portas para que mais pessoas que queiram participar ou tenham o sonho de trabalhar com isso sintam-se respeitadas e bem-vindas", ressalta a gamer drag queen Samira Close.

Nomes como da médica e ex-BBB20, Marcela McGowan, as cantoras Pepita, Kaya Conky e Lia Clark, os influenciadores Diva Depressão, Natály Neri, os gamers Sabrinoca, KamiKat, Zahri, Bruna Blince e Andy Ferreira estão confirmados.

"Vamos celebrar a nossa existência, nossa luta, além de comemorarmos juntos e em comunidade esse momento, simbolizando de uma forma muito bonita a resistência de ser quem somos", enfatiza a gamer Malena.

Durante a transmissão, os fãs vão acompanhar também a Celebração do Orgulho criada pelo Facebook Gaming e hospedada dentro do Cidade Alta, propriedade da Outplay. No espaço virtual desenvolvido exclusivamente para convidados e influenciadores, um dos maiores servidores de GTA V do país, a Celebração do Orgulho trará um trio elétrico dentro de uma parada online.

Para mostrar os melhores momentos desse universo completamente digital, Rebeca Gamer compartilhará os detalhes, em tempo real, com a audiência, que poderá interagir com ela por meio de comentários na live. "Essa é uma oportunidade de fazer a nossa voz ser ouvida por muitas pessoas dentro de um cenário onde não fomos vistos por muito tempo, além da chance de realizar, em um espaço seguro, a nossa parada - mesmo que virtualmente! Será um dia para se divertir bastante e colocar em pauta assuntos que são extremamente necessários nos dias de hoje", conclui Rebeca.

Serviço:

Pride Gaming no Facebook Gaming

Quando: domingo, 20 de junho, a partir das 20h.

Onde assistir: Páginas da Samira Close, Malena, Rebeca Gamer, Facebook App e Facebook Gaming no Facebook.