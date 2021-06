Preta Gil e João Luiz, ex-BBB, apresentam série de vídeos no mês do Orgulho LGBTI+ no Facebook

A cantora Preta Gil e o professor João Luiz Pedrosa, ex-BBB 21, que apresentarão série sobre Orgulho LGBT Foto: Instagram / @pretagil/ Fabio Rocha/ TV Globo

Falar sobre a trajetória de vida, os desafios, preconceito e a importância da rede de apoio para a população LGBTQIA+ são os objetivos da série Aliades pela Diversidade, que vai ao ar pelo Facebook Watch. Os quatro episódios são apresentados pela cantora Preta Gil, o professor João Luiz Pedrosa, ex-integrante do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, a influenciadora Bielo Pereira e a cantora Pepita.

"Ampliar vozes e espaços! É o que buscamos com parcerias como esta, trazer conteúdo relevante em prol de diversidade e inclusão, que contribua para aprofundar a discussão em torno dos temas que geram impactos positivos a toda a sociedade", afirma o gerente de parcerias do Facebook no Brasil, Pedro Vilhena, que é integrante do Pride@Facebook, grupo de afinidade interno LGBTI+.

Os episódios são semanais, com conteúdo publicado nas páginas da TODXS e das personalidades no Facebook, sempre às 16h. A série apresenta os cinco passos fundamentais para que uma pessoa se torne uma aliada da comunidade: reconhecimento de privilégios, informação, diálogo, acompanhamento de vivências e ação para ser uma pessoa aliada na prática.

Preta Gil ressalta que o conteúdo a ajudou a entender mais sobre o conceito de aliade: “Eu entrei nesse projeto e entendi que os aliades não são apenas pessoas externas à sigla LGBTI+, mas todos nós. É também sobre o apoio e a empatia que temos uns pelos outros. Porque quando temos laços entre nós, isso reverbera com muito mais força”. João Luiz acrescenta: “A série traz temas potentes que ajudam a construir uma discussão ampla e crítica sobre a diversidade”.

A drag queen e cantora Aretuza Lovi, o ator e apresentador Gabriel Rocha (Lady Nada), a cofundadora do “Transempregos”, Maitê Schneider, e o produtor de conteúdo e criador do canal Bee40tona, Márcio Rolim, também foram convidados para falar sobre 'Gênero na Infância', 'Respeito nas Escolas', 'Empregabilidade: pelo direito à vida' e 'Da saída do armário ao cotidiano da pessoa LGBTI+'.

Em 28 de junho, dia do Orgulho, será apresentado um vídeo manifesto de todos os participantes da série em suas páginas no Facebook. Integrando a parceria, o Canal Brasil, ao longo do mês, trará conteúdos relacionados à diversidade. A iniciativa também é parte da campanha “Com Muito Orgulho”, apresentada por Linn da Quebrada e Jup do Bairro.