Prestes a embarcar de férias, amigos fingem remar em esteira de aeroporto

O remo acabou virando brincadeira entre amigos que embarcaram para Praga. Foto: Pixabay

Pelo menos seis amigos prestes a embarcar para Praga, na República Tcheca, fizeram na esteira do aeroporto o primeiro programa de seus dias de folga. Como se formasse um time de atletas, o grupo ficou remando contra o nada e gritando palavras motivadoras um para o outro.

A turma saía da cidade irlandesa de Dublin, famosa por seus pubs e vida noturna. O alvoroço no aeroporto provocou risos nos demais passageiros que transitavam no saguão. Nos detalhes do vídeo, nota-se que os amigos remam no mesmo sentido da esteira. De fato, pareciam pouco se importar com as habildades esportivas da prática de remo, uma modalidade esportiva.

Praga é um centro turístico da Europa, e a cidade comporta a parte histórica e a parte moderna, um dos maiores símbolos da arquitetura contemporânea. No âmbitos dos esportes, a cidade tem um canal, um dos locais onde acontecem os mundiais de remo.