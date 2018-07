Prêmio reúne as melhores fotografias de cachorro de 2018

A fotógrafa Maria Cristina Nadalin, de Curitiba (PR) ficou em segundo lugar na categoria 'Cães de assistência' do The Kennel Club Dog Photographer of the Year 2018, realizado no Reino Unido. Foto: Maria Cristina Nadalin / imagem cedida pelo fotógrafo

A edição de 2018 do The Kennel Club Dog Photographer of the Year já tem seus vencedores. O concurso, que elege as fotos de cachorros mais bonitas do ano, divulgou os vencedores nas dez categorias na segunda, 16. E há um casal brasileiro entre os premiados.

A fotógrafa Maria Cristina Nadalin, de Curitiba, no Paraná, ficou em segundo lugar na categoria "Cães de assistência" com a imagem "A Mágica da Leitura" - uma foto que mostra o Golden Retriever Messi acompanhando uma criança na biblioteca.

"Foi a primeira vez que ele esteve em uma biblioteca para despertar o interesse para a leitura nas crianças. A mulher da foto é uma escritora e leitora e ela, junto com o Instituto Cão Companheiro, desenvolveram esse projeto pioneiro no Brasil", contou Maria Cristina ao site da premiação.

Além da categoria de "Cães de assistência", a competição, que surgiu em Londres e existe desde 2005, ainda reconhece fotógrafos em mais nove categorias: "Idosos", "Filhotes", "Cães brincando", "Cães trabalhando", "O melhor amigo do homem", "Retrato de um cachorro", "Cães resgatados", Jovens fotógrafos" (para crianças com 11 anos ou menos) e "Eu amo cães porque..." (para jovens entre 12 e 17 anos).

É a segunda vez que o Brasil está entre os vencedores da competição. Em 2017, o fotógrafo Rodrigo Capuski, marido de Maria Cristina, também levou o segundo lugar, mas na categoria "Cães brincando" com a imagem abaixo, tirada em 2016.

Os vencedores têm o direito de escolher uma variedade de cursos da Nikon School com valores de até 129 libras (aproximadamente R$ 640). As fotos foram selecionadas por um júri técnico composto por oito pessoas.

Confira algumas imagens vencedoras desta edição:

1º lugar na categoria "Idosos": Monica van der Maden, da Holanda, com a imagem: "A senhora da floresta misteriosa"

1º lugar na categoria "Cães brincando": Elinor Roizman, de Israel, com a imagem: "Eu vou pegar você"