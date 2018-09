Prêmio escolhe as fotografias mais divertidas de animais; veja os finalistas deste ano

O Comedy Wildlife Photography Awards é uma competição que existe há quatro anos, e acaba de divulgar os finalistas desse ano. O concurso escolhe as fotografias mais divertidas de animais selvagens, registradas por diversos fotógrafos ao redor do mundo.

O prêmio foi criado pelos fotógrafos de animais Tom Sullam e Paul Joynson-Hicks, e, apesar de exaltar fotos fofas e divertidas, tem um propósito muito nobre de ressaltar a importância da preservação das espécies animais variadas – por isso, tem uma parceria com a Fundação Born Free.

Por meio de votação popular no site, o concurso escolheu 41 finalistas, e você pode ver algumas das fotos abaixo. O grande vencedor será anunciado no dia 15 de novembro. O fotógrafo da foto vencedora poderá ganhar um safári em Maasai Mara, no Quênia, e um troféu.

Don’t put your head in the sand just yet! 41 finalists have been announced for this year. BUT... you can WIN and IPAD!!! Thanks to @affinitybyserif just enter here! It’s free. https://t.co/YMABwbtD3q pic.twitter.com/b5YS82r94M

Caption Competition!!!! For a chance to win the @affinitybyserif photo editing software! Enter on our Facebook page. Good luck!! Photo credit: Jackie Downy. @Seriancamp @thinkTANKphoto @SpectrumLab @BornFreeFDN pic.twitter.com/t64xEKsM3S

The 41 finalists for the Comedy Wildlife Photography Award (@FunnyPhotoAward) have made my day. Here are four of my highlights — but they're all winners.

Vote for your own fave and help @BornFreeFDN while you're at it. https://t.co/UZKXRPx0rn pic.twitter.com/9WCJJYph9g