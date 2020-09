Prêmio escolhe a foto de animal mais engraçada de 2020; veja os finalistas

Alguns dos finalistas da premiação que escolherá a foto de animal selvagem mais engraçada de 2020 Foto: Brigitte Alcalay Marcon / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 I Marcus Westberg / Comedy Wildlife Photo Awards 2020 I Ramesh Letchmanan / Comedy Wildlife Photo Awards 2020

O Comedy Wildlife Photography Award (Prêmio de Fotografia de Comédia da Vida Selvagem, em tradução livre) seleciona anualmente as fotos mais engraçadas de animais tiradas por fotógrafos de todo o mundo na natureza. E na quinta-feira, 10, foram anunciados os 44 finalistas selecionados para disputar o prêmio de 2020.

A premiação, criada em 2015, tem um tom descontraído, mas está ligada a uma causa séria: a conservação da natureza e dos animais selvagens. Esse ano, o projeto inclui diversas sugestões de ações individuais que o público pode tomar para ajudar na preservação do meio ambiente.

A organização sugere comprar de estabelecimentos locais e sem exageros, plantar flores em casa para atrair insetos, apenas viajar de avião se for um trajeto longo e se tornar um “influencer selvagem”, divulgando formas de ajudar a proteger a natureza e os animais.

Os finalistas foram escolhidos por um júri especializado, e o campeão escolhido ganhará um safari de uma semana no Quênia e um troféu feito a mão em uma galeria de arte em Dar es Salaam, capital da Tanzânia. Além disso, o público também irá escolher o seu campeão, e quem votar concorre a um Ipad. Para votar, entre no site do prêmio.

O vencedor será anunciado em 22 de outubro. Até lá, confira os finalistas, que incluem um roedor cantor, um peixe sorridente, um elefante distraído, um gorila entediado e girafa que estava com vontade de estragar uma foto da amiga:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais