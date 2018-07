Prefeitura de Araucária vai abrir sindicância para verificar veracidade de vídeo de 'fantasma'

Foto: Pixabay

O vídeo do suposto 'fantasma' do 'IML de Cuiabá', que na verdade foi gravado na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, será averiguado pela prefeitura do município paranaense.

A assessoria de imprensa do órgão informou que houve reunião na manhã desta terça-feira, 14, para apurar o caso e que será aberta uma sindicância para verificar a veracidade das imagens.

Os seguranças que filmaram a cena ainda não foram contactados, pois trabalham apenas no período da noite, informou a assessoria.

Veja o vídeo: