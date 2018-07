Prefeita de cidade no Texas revela ser transgênero

. Foto: Reprodução / Facebook @Jessilyn.Herbst

Jess Herbst é prefeita na pequena cidade de New Hope, que possui menos de mil habitantes, no interior do Texas, mas chamou atenção recentemente ao escrever uma carta aberta aos moradores da cidade afirmando ser transgênero.

"Como sua prefeita, eu preciso dizer a vocês sobre algo que está comigo desde as minhas memórias mais antigas. Eu sou transgênero. Dois anos atrás, com o apoio de minha esposa, minhas filhas e meu afilhado, eu comecei a terapia de reposição hormonal. Àquela altura, eu não imaginava que me tornaria prefeita, mas aqui estou. Eu vivo minha vida como uma mulher, agora, e realizarei meus deveres na cidade como tal", publicou no site oficial da prefeitura.

Ela também aproveitou para citar a presença de personalidades transgêneros como forma de ajudar a população a conhecer mais sobre o tema, como Caitlyn Jenner, do seriado I Am Cait, e Laverne Cox, de Orange Is The New Black.