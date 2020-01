Pré-venda de boneco em tamanho real do Baby Yoda tira site do ar

Na série 'The Mandalorian', ou 'O Mandaloriano', o Bebê Yoda é chamado simplesmente de 'a criança' Foto: Disney Plus / Divulgação

A Sideshow, empresa que vende objetos colecionáveis de diversas séries e filmes do universo pop, anunciou a pré-venda de um boneco em tamanho real do Baby Yoda, personagem da série The Mandalorian, nesta quinta-feira, 30.

Pouco após o anúncio, as redes sociais da empresa receberam relatos de que o site chegou a sair do ar algumas vezes, com as pessoas ávidas para comprar o boneco. O item está sendo vendido por US$ 350, ou R$ 1.498,63, na cotação atual.

O colecionável possui cerca de 42 centímetros de altura. Segundo o site, ele só começará a ser entregue para os compradores entre agosto e outubro de 2020.

O personagem faz parte da série The Mandalorian, exibida no serviço de streaming da Disney, o Disney+, e é chamado oficialmente de A Criança. Já na internet, ele recebeu o apelido de Baby Yoda, ou Bebê Yoda, por ser a versão infantil da espécie alienígena do mestre Yoda, personagem da franquia Star Wars.

"A história foi feita. Geralmente minha mulher 'tolera' meus colecionáveis. Eu mostrei esse [do Baby Yoda] para ela e falei o preço, e ela disse 'Nós temos que ter ele!', e eu falei 'Sério?', e ela respondeu: 'É o Baby Yoda!'", relatou um usuário no Facebook.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais