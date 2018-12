Praça do Pôr do Sol recebe última edição do SP_Urban Digital Festival 2018

Fachada do icônico edifício do Centro Cultural Correios de São Paulo, localizado no Vale do Anhangabaú Foto: Bia Ferrer

A quinta e última ação do SP_Urban Digital Festival 2018 ocorrerá em lugar inédito: na Praça do Pôr do Sol, no Alto de Pinheiros. O local, considerado um dos mais belos de São Paulo, será ocupado pela instalação Miragem, do artista visual uruguaio Fernando Velázquez.

"Miragem é uma intervenção urbana que explora o aspecto ritualístico do lugar. A Praça do Pôr do Sol é um dos poucos locais da cidade de São Paulo em que as pessoas se reúnem para ver o pô do sol. Fundindo-se ou contrastando com o entorno, a obra propõe uma experiência sensorial e imersiva híbrida", conta Velázquez.

A obra em plataforma LED circular será posicionada na linha do horizonte, que fica nítida aos que ocupam a praça. O conteúdo audiovisual vai se modificando conforme a luz natural, ou seja, a cada hora a obra terá um aspecto visual diferente, dialogando com a intensidade do dia e com as cores do céu.

Em novembro, o festival passou pelo MIS (Museu de Imagem e do Som), Unibes Cultural e Galeria de Arte Digital do Centro Cultural Fiesp.

Desde a primeira edição em 2012, o SP_Urban tem o objetivo de espalhar arte digital pela cidade, de forma gratuita e prezando pela ocupação democrática dos espaços públicos. A instalação Miragem pretende enfatizar como a iluminação urbana interfere no cotidiano do cidadão e altera a percepção do ambiente ao redor.

Serviço:

Miragem, 2018 (Fernando Velázquez)

Data: 6 a 16 de dezembro

Horário: das 7h às 22h

Endereço: Praça Coronel Custódio Fernandes Pinheiro - Alto de Pinheiros São Paulo - SP

Acesso livre e gratuito