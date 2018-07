'Power Rangers - O Filme' terá primeira heroína lésbica de Hollywood

Trini, a ranger amarela, tem dúvidas sobre sua sexualidade no filme Foto: Reprodução de cena de 'Power Rangers - O Filme'

Power Rangers - O Filme, que estreia no Brasil na próxima quinta-feira, 23, terá uma novidade importante: a primeira heroína gay de Hollywood. Interpretada por Becky G, a Ranger Amarela será lésbica.

Em uma cena do longa, Trini, a ranger de Becky G, diz que está com 'problemas com o namorado', no entanto, percebe que, na realidade, seu 'problema' é com uma garota. Neste momento, a ranger amarela se questiona sobre sua orientação sexual.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Dean Israelite, diretor do filme, disse que Trini, a ranger de Becky G, está se questionando sobre quem ela é. "O filme está tentando dizer 'está tudo bem', e todas as crianças tem de saber quem são e achar sua tribo", disse o diretor.

É um momento pequeno, mas Israelite o considera fundamental para o filme.