Postar foto de filhos sem autorização gera multa na Itália

Mãe pode ter que pagar quase R$ 40 mil caso não volte a publicar fotos do filho sem autorização dele Foto: Pixabay

ROMA (ANSA) - Pais que publicam fotos de seus filhos nas redes sociais podem ser punidos com uma multa de até 10 mil euros (o equivalente a quase R$ 40 mil) na Itália, de acordo com uma sentença estabelecida por um tribunal de Roma.

Leia também: Ashton Kutcher explica a razão de não mostrar fotos dos filhos

Um curioso caso ganhou destaque na imprensa italiana nesta semana, quando um adolescente de 16 anos abriu um processo contra sua mãe, que postava fotos dele pela web sem consentimento. A sentença saiu em 23 de dezembro do ano passado.

Um juiz de um Tribunal de Roma se baseou no artigo 96 da lei dos Direitos do Autor na Itália, que diz que "uma pessoa não pode ser exposta, ou ter seu retrato divulgado, sem consentimento, salvo exceções." Além disso, a constituição determina que os menores de idade possuem tutela reforçada.

O tribunal determinou que a mulher deveria excluir as imagens do filho e, caso voltasse a publicar qualquer conteúdo sem autorização do jovem, será multada em 10 mil euros. Esse não é o primeiro caso de pais que violam a privacidade dos filhos na Itália e vira processo na Justiça.

Após um pai de duas crianças pedir a revisão do controle de publicações da ex-esposa, o Tribunal de Mantova estabeleceu que, no caso de casais divorciados, deverá existir concordância entre as duas partes com relação ao conteúdo que é exposto nas redes sociais. (ANSA)

VEJA TAMBÉM: Os filhos mais fofos das personalidades