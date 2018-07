Post criticando questão racista em prova de escola viraliza

Atriz da Malásia publicou foto de questão de prova aplicada em escola para questionar racismo e estereótipos. Foto: Pixabay

Na última terça-feira, 28, a atriz Sarah Lian, da Malásia, publicou um desabafo em sua página no Facebook criticando uma questão de uma prova aplicada na escola da filha de sua amiga.

O exercício pedia que a criança relacionasse nomes de pessoas - representativos de estereótipos de grupos raciais indianos, chineses, judeus, malaios e caucasianos - a templos religiosos. Os nomes eram Devi, Hocki Lee, Kamal e Steve, e havia quatro opções de igrejas: uma católica, um templo hindu, um templo budista e uma mesquita.

A criança escreveu os nomes abaixo das imagens mas, após a correção, as quatro alternativas foram consideradas erradas. Ao publicar a foto dessa prova, Sarah fez uma crítica à criação de estereótipos nas escolas: "A filha de sete anos da minha amiga aparentemente teve uma má pontuação. E você se pergunta quem faz as crianças racistas e cheias de estereótipos??? Bem, aqui está sua resposta! Uma abordagem horrível e ignorante estereotipando pessoas pelos seus nomes e religiões. Eu estou tão furiosa com essa forma de racismo. Quão arcaico e racista! Isso é tão triste! #vergonha", escreveu.

A publicação já foi compartilhada mais de 2 mil vezes e, nos comentários, muitos elogiaram o posicionamento da atriz e alguns ainda brincaram: "A criança é brilhante! Ela tirou o racismo da prova de uma vez só!".