Por segurança, jamaicano recebe prêmio de loteria usando máscara

Homem foi receber prêmio na loteria da Jamaica usando máscara do filme 'Pânico'. Foto: Facebook / @SVLJA

Um homem que ganhou 158 milhões de dólares jamaicanos - o equivalente a R$ 4,3 milhões - em uma loteria da Jamaica foi buscar seu prêmio usando a máscara do personagem do filme Pânico.

O homem, que se identificou apenas como A. Campbell, demorou 54 dias para ir buscar seu prêmio de acordo com a Supreme Ventures, empresa que opera a loteria no país. O evento foi realizado no Spanish Court Hotel, em Kingston.

Segundo informou Campbell ao Jamaica Star, ele ficou doente após ganhar a premiação em novembro, e compareceu para reclamar o prêmio apenas em 5 de fevereiro, quando já estava se sentindo melhor.

"Eu gosto de lidar com dinheiro. Eu não peço, eu não empresto. Então, estou procurando coisas que podem me dar dinheiro. Tenho um pequeno negócio, então planejo fazê-lo maior, comprar um apartamento. Eu amo ter dinheiro", contou.

Segurança é o motivo

No ano passado, uma mulher que ganhou a Super Lotto no país retirou o prêmio com uma máscara de emoji sorrindo e piscando. Segundo Simone Clarke-Cooper, vice-presidente de comunicações na Supreme Ventures, outros passaram a fazer o mesmo desde então.

"Infelizmente, a Jamaica não é como outros mercados. Em outros países, eles [ganhadores] não fazem isso necessariamente, mas penso que, aqui, optam por fazer isso para se manterem seguros. Não vamos dizer para não fazerem isso porque a segurança deles é importante para nós, também" explicou.

* Com informações de Washington Post

