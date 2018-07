Por que uma rede familiar de supermercados é a segunda melhor empresa para trabalhar nos EUA

Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

A centenária rede de supermercados Wegmans chegou ao segundo lugar na lista da revsta Fortune das 100 melhores empresas para se trabalhar. Em 2017 o ranking completa 20 anos, e a empresa familiar esteve na lista em todos eles.

Atrás apenas do Google, a Wegmans oferece salários considerados padrão do mercado - nem tão altos, nem tão baixos - e o trabalho em um supermercado pode parecer uma rotina bastante comum. No entanto, a empresa se destacou no ranking pela flexibilidade nos horários de trabalho e pequenos gestos que demonstram consideração com os empregados: bolo no aniversário e chocolate quente para quem trabalha na área externa no frio são alguns dos exemplos, além de programas de bem-estar para os funcionários que incluem aulas de zumba e acompanhamento nutricional.

Mas não se engane: apesar de ser uma empresa familiar, a Wegmans não é tão pequena assim. No site da rede, está escrito que a companhia faturou 8,3 bilhões de dólares em vendas em 2016 (eles não revelam o quanto disso foi lucro). E, apesar de estar presente em apenas seis estados dos Estados Unidos, a empresa parece ser muito querida também nas redes sociais. São mais de 350 mil seguidores no Facebook e mais de 170 mil no Twitter.

É possível se inscrever para trabalhar na empresa pelo site. Eles não deixam claro se ajudam o estrangeiro com o visto de permanência, mas não custa sonhar, não é?

We're proud to be ranked 2 on @FortuneMagazine 100 Best Companies To Work For list! Were you celebrating with us today? pic.twitter.com/DYd8HcgLEZ — Wegmans Food Markets (@Wegmans) 11 de março de 2017

"Estamos orgulhosos de estar em segundo lugar no ranking da Forbes das 100 melhores empresas para se trabalhar! Você celebrou conosco hoje?"