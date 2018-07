Por engano, carteiro deixa pacote dentro da privada de destinatário

Carteiro vai se desculpar pessoalmente com receptor da entrega. Foto: TanteTati/Pixabay

Um carteiro da cidade de Manchester, na Inglaterra, provou na última quinta-feira, 30, até onde vai sua perseverança. Após apertar a campainha repetidas vezes e perceber que a residência do destinatário, Sam Cooke, estava vazia, deixou a encomenda por uma das janelas de sua casa. O que ele não sabia é que essa era a janela de um banheiro — e que a privada estava logo abaixo dela.

Assim que chegou em casa, Cooke viu que o pacote estava caído no vaso sanitário. “Acho que a sua entrega caiu na privada por acidente”, dizia um aviso do carteiro, deixado por baixo da porta de entrada da casa.

No dia seguinte, um membro do Royal Mail Service, o correio britânico, encaminhou um pedido oficial de desculpas ao usuário dos serviços postais. Após isso, um tweet de Cooke afirmou que o carteiro iria à sua casa para se desculpar pessoalmente. “Estou ansioso para conhecê-lo e vou falar que não há nada de errado com o que ele fez!”, escreveu. “Continue com o ótimo trabalhou!”, elogiou ele.