Poluição de rio faz com que cachorros fiquem com pelo azul na Índia

Cachorros ficaram com o pelo azul após entrarem em rio. Foto: Reprodução/YouTube/Ruptly TV

Devido à poluição do rio Kasadi, os cachorros da cidade de Nova Bombai, na Índia, apareceram de um dia para o outro com seus pelos completamente azulados.

Segundo o jornal indiano Hindustan Times, os cães foram vistos em uma vila industrial perto do rio, onde há cerca de mil indústrias de engenharia, alimentos e medicamentos, que constantemente despejam poluentes nas águas do Kasadi.

A suspeita é que os animais tenham entrado no rio em busca de comida e saíram de lá azuis. Em uma das medições realizadas no Kasadi, foi constado que rio estava 16 vezes acima do limite de poluição considerado seguro para os seres vivos.

O ativista Arati Chauhan, da ONG Navi Mumbai Animal Protection Cell, está preocupado com os demais animais que podem ser afetados pela poluição do rio. "Nós encontramos apenas cachorros azuis até agora. Não sabemos se aves, répteis e outras criaturas estão sendo afetadas ou se morreram devido à tinta das fábricas", disse.

O Conselho de Controle de Poluição de Maharashtra alegou que o despejo é ilegal e irá abrir uma investigação para apurar as mudanças de cor dos cachorros. (ANSA)