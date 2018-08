Políticos vão a inauguração como personagens de 'Dragon Ball' no Japão

Políticos vão a inauguração de museu vestidos de personagens de anime. Foto: Twitter / @tottorimagazine

Durante a inauguração do Museu Enkei, na cidade de Kurayoshi, no Japão, um fato curioso chamou a atenção: algumas autoridades locais prestigiaram o evento fantasiados de personagens do anime Dragon Ball.

Por trás de Goku, Vegeta e Majin Boo, estavam políticos como o ex-ministro da defesa Shigeru Ishiba e o prefeito da cidade, Kotaro Ishida, de acordo com o site Kotaku.

Apesar do evento, o museu, que possui diversas 'action figures' e referências a desenhos e cultura japoneses, só deve ser aberto para visitação a partir do próximo dia 7 de abril.

Confira abaixo algumas imagens da inauguração: