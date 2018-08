Político se veste como Hitler para criticar primeiro-ministro na Índia

Naramalli Sivaprasad vestido como Hitler. Foto: AFP

Naramalli Sivaprasad, um político indiano, apareceu no parlamento de seu país como Hitler, usando um bigode de broxa e um casaco com uma suástica. Ele incorporou o alemão para pedir mais fundos ao desenvolvimento de seu estado, Andhra Pradesh, no sul da Índia.

“Ele não percebe o que as pessoas querem e eu quero avisá-lo para não ser como ele [Hitler]”, disse. Ele ainda reclamou que o primeiro-ministro, Narendra Modi, não cumpriu com sua promessa de providenciar fundos extras para o estado.

Sivaprasad, de 67 anos, é conhecido por usar suas vestimentas como forma de chamar atenção. Anteriormente, apareceu como fazendeiro, pastor de gado, clérigo muçulmano e mulher.

* Com informações da agência AP.