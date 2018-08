Político inglês dorme enquanto colega de partido discursa no parlamento

Um membro do parlamento inglês dormiu enquanto seu colega de partido defendia a manutenção do Reino Unido na União Europeia Foto: AFP PHOTO / PRU

Um vídeo da sessão do parlamento inglês desta última terça-feira, 16, viralizou ao mostrar o político Sir Desmond Swayne cair no sono enquanto seu colega no partido Conservador, Ken Clarke, discursava no plenário contra a saída do Reino Unido da União Européia.

No vídeo, Swayne primeiro apoia a cabeça na mão direita e é visto caindo para o lado. Depois de alguns segundo ele recupera a consciência e tenta passar a imagem de que nada aconteceu.

Conversando com a imprensa após o vídeo viralizar, Swayne pediu desculpas a Clarke. “Eu simplesmente caí no sono, não há desculpas. Ken aceitou minhas desculpas de forma graciosa”, disse o político ao jornal The Mirror.

No entanto, não é a primeira vez que Swayne apronta durante algum discurso do seu colega. Ele, que é favorável ao Brexit, pelo menos desde dezembro de 2016 faz caras e bocas fingindo desinteresse quando Clarke tenta defender a manutenção do país na União Europeia.

Veja abaixo.

Conservative MP Desmond Swayne just fell asleep in Parliament. pic.twitter.com/YfuxGXp2pd — LBC (@LBC) 16 de janeiro de 2018

Cracking new chapter of Desmond Swayne's quiet love affair with Ken Clarke in today's #EUWithdrawalBill debate pic.twitter.com/9146YdEq9e — James Davies (@jamesorharry) 13 de dezembro de 2017

Has anyone ever seen Ken Clarke talking in the HoC without Desmond Swayne sitting behind him looking fed up? pic.twitter.com/w8zdqtsHX6 — Paul Davison (@PaulJDavison) 21 de novembro de 2017

Just the best faces on Sir Desmond Swayne and Sir Gerald Howarth behind Ken Clarke pic.twitter.com/Y7fbyhzemf — Emily Purser (@EmilyPurser) 31 de janeiro de 2017