Político da Índia aconselha mulheres a baterem em seus maridos se eles as agredirem

A Índia tem uma alta taxa de violência doméstica. Foto: Atul Loke/The New York Times

A Índia tem um grande problema com violência doméstica - apenas em 2015, foram denunciados mais de 113 mil casos. Agora, um político teve uma ideia para 'proteger' as mulheres: incentivar que elas batam em seus maridos de volta se eles as agredirem.

O Ministro do estado de Madhya Pradesh, Gopal Bhargava, deu pás de madeira para 700 noivas numa cerimônia de casamento em grupo realizada no último sábado, 29. Bhargava disse para as noivas que devem conversar com os maridos antes, e depois falou que elas devem "deixar as pás fazerem a conversa" se os maridos se recusarem a ouvir.

O político disse à agência de notícias AFP que quer chamar a atenção para os níveis de violência doméstica que as mulheres enfrentam, que acontecem principalmente quando os homens estão alcoolizados.

"Mulheres dizem que sempre que seus maridos ficam bêbados eles ficam violentos. As economias são tiradas delas e gastas com bebidas", disse. "Não há intenção de provocar as mulheres ou instigá-las à violência, a pá é para prevenir a violência", completou. O ministro ainda encomendou mais de 10 mil pás para distribuir para mulheres recém-casadas.

Nos últimos anos, a luta contra o consumo de bebida alcoolicas em excesso tem sido um mote para as campanhas políticas. No ano passado, por exemplo, o governador do Estado Tamil Nadu prometeu, como parte de sua campanha de reeleição, proibir a venda de bebidas alcoólicas.

As campanhas contra as bebidas alcoólicas vêm, em grande parte, após a pressão de mulheres que relacionam o alcoolismo às altas taxas de violência doméstica e sexual.

* Com informações da AFP.