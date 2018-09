Policial faz selfie com guaxinim que invadiu casa na Flórida

Guaxinim invade casa na Flórida e é resgatado por xerife. Foto: Facebook/@pinellassheriff

Ter a casa invadida por insetos e roedores é muito comum. O que não é muito normal é se deparar com um guaxinim vagando pelo banheiro. E foi exatamente isso que aconteceu em uma casa na Flórida, nos Estados Unidos.

A proprietária da residência se assustou quando acordou e deu de cara com um guaxinim e resolveu chamar a polícia para retirar o invasor. Um oficial chegou rapidamente no local. Porém, antes de fazer a retirada do animal, decidiu tirar uma selfie. Na imagem, o guaxinim aparece acuado, em cima do armário do banheiro.

No perfil oficial do departamento de polícia do condado de Pinellas, internautas brincaram com a atuação da polícia no caso. “Talvez queira manter a sua porta e janela fechadas ou o próximo bandido mascarado que você encontrará pode ser um intruso”, escreveu um.