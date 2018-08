Policial de Massachusetts se aposenta com surpresa do filho

Durante ligação, filho parabeniza o pai. Foto: Pixabay / @cocoparisienne

Um policial de Massachusetts , nos Estados Unidos, recebeu uma surpresa do filho quando estava prestes a se aposentar. Duane Ledoux atendeu sua última chamada como funcionário do Departamento Policial de Southbridge, mas foi surpreendido por uma voz conhecida. Do outro lado da linha estava Nate, seu filho, parabenizando o pai.

"Depois de 31 anos de serviço, o oficial Duane Ledoux da polícia de Southbridge está se aposentando", disse o chefe do departamento. O filho Nate também deixou seu recado: "É uma honra libertar um homem que sacrificou tanto o seu tempo por todos nós".

Quando percebeu que a voz era do filho, o policial não conseguiu conter a emoção. Ele agradeceu e disse que era hora de voltar pra casa.

Confira o momento em que o pai recebe a notícia: