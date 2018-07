Policial se fantasia de super-herói para visitar crianças com câncer

Damien viaja pelos Estados Unidos para ver as crianças doentes Foto: heroesandcopsagainstchildhoodcancer.org

Faz quatro anos que Damon Cole, um policial norte-americano, viaja pelo país fantasiado de super-herói. Tudo começou há 14 anos, quando ele começou a usar um símbolo do Super-Homem em sua roupa à prova de bala. Quando tinha uma ocorrência que envolvia uma criança, ele revelava sua 'identidade secreta'.

"A partir desse momento, a criança sempre vai lembrar de mim e vai ser mais fácil para mim ajudá-los ao longo do tempo, porque eles confiam em mim", explica Cole em seu site.

Em 2012, ele passou a se vestir de Super-Homem para participar de eventos comunitários e para ir a hospitais locais. Três anos depois, ele soube de um garoto de sete anos, Bryce Schottel, que teve câncer e era muito fã do personagem. Cole decidiu, então, ir visitá-lo em Illinois. Desde então, quando percebeu o impacto que teve sobre Bryce e sua família, ele vai a qualquer lugar para ver crianças com câncer.

Cole tem diversas fantasias, além da de Super-Homem, como Homem de Ferro, Homem Aranha, Batman, Optimus Prime, Capitão América e Hulk. Ao Now This ele relatou que compra todas as roupas com seu dinheiro e a mais cara foi a de Hulk, na qual gastou 500 dólares.

Em sua página no Facebook, o policial compartilha histórias emocionantes. Ao Now This, ele falou sobre Matthew, um menino que sofria de câncer no cérebro. O policial dirigiu durante cinco horas para vê-lo como Batman. Depois que Cole voltou para casa, soube que o garoto havia morrido. Por isso, ele dirigiu durante horas para estar no funeral que a família preparou, cujo tema era o super-herói.

