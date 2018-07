Policial dança com idosa para acalmá-la durante furacão

Policial dançou com idosa em abrigo na Flórida durante a passagem do furacão Irma e o vídeo acabou viralizando. Foto: Facebook/osceolasheriff

Uma cena chamou atenção durante a passagem do furacão Irma, nos Estados Unidos, na última semana. Dentro de um abrigo para idosos na cidade de Kissimmee, na região metropolitana de Orlando, uma senhora estava aflita com as consequências da passagem do furacão para sua casa e seu gato de estimação.

O policial James Froelich percebeu a angústia da idosa e resolveu dançar com ela para animá-la. “Eu garanti a ela que estava em um lugar seguro e que não fazia sentido ficar aflita com o que não dava para ser controlado”, disse o policial em entrevista para a revista People. “Então eu perguntei o que poderia fazer para colocar um sorriso no rosto dela”, continuou.

Foi então que a senhora falou que, se o policial dançasse com ela, ficaria melhor. Froelich pegou a mão da idosa e começou a cantarolar Somewhere Beyond the Sea, de Bobby Darin. A cena fofa foi gravada por outras pessoas no abrigo. O vídeo foi postado na página do Facebook da polícia de Kissimmee e já conta com mais de 250 mil visualizações.

Veja abaixo o vídeo:

