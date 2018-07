Policiais fazem surpresa em festa após ligação de garotinho; veja

Zachary em uma viatura da polícia no dia de sua festa. Foto: Facebook / @Counties.Manukau.Police

Tudo começou quando Zachary discou 111, número para o serviço local de polícia (equivalente ao nosso 190) diversas vezes. Uma funcionária retornou as chamadas para saber se estava tudo bem, e foi informada pela mãe do pequeno sobre a situação.

De acordo com ela, o garotinho, que estava prestes a completar cinco anos de idade, pediu uma festa com tema policial, e tentou convidar os próprios através do número.

Após o mal-entendido ser desfeito, as duas deram risadas. No dia da festa, uma equipe de policiais foi ao local de surpresa, presenteando Zachary com um cachorrinho de pelúcia e deixando que ele e seus amigos brincassem na viatura oficial.

Assista ao vídeo do momento abaixo: