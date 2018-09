Após morte do pai, menino é escoltado por policiais em seu primeiro dia de aula

Policiais escoltaram menino que perdeu o pai, que era policial, até a escola. Foto: Facebook/PomonaPD

Gregg Casillas é um menino de quatro anos que vive em Pomona, na Califórnia, e há alguns dias, ele foi para a escola pela primeira vez. Em março, seu pai, Greggory, que era policial, morreu em um tiroteio – então os policiais colegas dele fizeram questão de escoltar o menino até a escola.

"Eu sabia que isso iria ajudá-lo nesse dia especial. Nossa manhã começou com muitas lágrimas, porque meu filho não queria ir à escola. O fato de que ele sabia que eu não estaria com ele era um pouco assustador", contou Claudia Casillas, mãe de Gregg, ao Good Morning America.

Policiais fizeram questão de escoltar o menino até a escola em seu primeiro dia de aula. Foto: Facebook/PomonaPD

Os policiais do Departamento de Polícia de Pomona, que trabalharam com Greggory, fizeram questão de dar essa ajuda. "Quando ele ficar mais velho, ele vai entender o quanto o sacrifício de seu pai significou para todos nós", disse Michael Olivieri, chefe de polícia do departamento de Pomona em comunicado.

"Mesmo que seu pai não estivesse lá conosco, nós sentimentos sua presença por causa das pessoas que celebraram e torceram pelo meu filho em seu primeiro dia de aula", disse a mãe.