Polícia salva cervo de incêndio na Califórnia e fotos fazem sucesso nas redes sociais

A patrulha rodoviária da Califórnia resgatou um filhote de cervo que tentava escapar dos incêndios que estão se alastrando pelas florestas do estado Foto: California Highway Patrol via AP

A Califórnia vive um dos seus verões mais secos dos últimos anos, o que está causando enormes incêndios florestais que já mataram seis pessoas e deixaram outras 38 mil desabrigadas. Além de afetar humanos, a fauna local também sofre com a destruição do seu habitat natural pelas chamas.

No sábado, 28, o sargento David Fawson e seu colega, da patrulha rodoviária de San Francisco, recebeu um chamado para resgatar um cervo de um ano de idade e as fotos do policial com o animal viralizaram nas redes sociais. “Nós estávamos dirigindo no meio de um incêndio quando os bombeiros perguntaram se nós podíamos pegar um filhote de cervo para eles”, disse Fawson para a agência Associated Press. “O bichinho foi no meu colo o caminho todo”, continuou.

O filhote de cervo, chamado de Carra, não quis deixar os policiais após escapar do incêndio e acabou sendo levada até um santuário para animais feridos Foto: California Highway Patrol via AP

Após saírem da área de incêndio, os policiais deixaram o filhote na estrada, mas ele não queria ir embora. “Ficou do meu lado e tentou mamar em um dos meus dedos, foi aí que eu percebi que era um bebê ainda”, falou o policial. Foi quando Fawson decidiu tirar algumas fotos para mostrar para suas filhas. As fotos foram postadas nos perfis das redes sociais da patrulha rodoviária e fizeram sucesso, o que surpreendeu Fawson e seu colegas.

Os policiais chamaram uma entidade de proteção aos animais, que resgataram o pequeno cervo, uma fêmea, e deram o nome a ela de Carra, em homenagem ao incêndio que sobreviveu.